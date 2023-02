Kirby’s Return to Dream Land was in 2011 een erg leuke platformer voor de Nintendo Wii, maar het heeft nooit de hoeveelheid liefde gehad die de game daadwerkelijk verdiende. Met de aanstaande Deluxe-uitgave voor de Nintendo Switch probeert Nintendo onze favoriete roze bol na het succes van Kirby and the Forgotten Land weer even in het zonnetje te zetten.

Een van de hoofdattracties in deze uitgave is Merry Magoland. In dit pretpark kan je allerlei subgames spelen voor maximaal vier spelers. Door het spelen van de minigames of het vinden van speciale Magolor stickers, krijg je stempels op jouw kaart om extra beloningen te ontgrendelen.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe verschijnt op 24 februari aanstaande exclusief voor de Nintendo Switch.