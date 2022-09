Het gaat Kirby voor de wind. Na het ijzersterke Kirby and the Forgotten Land van eerder dit jaar is tijdens de Nintendo Direct het volgende avontuur onthuld van het roze wezentje. Op 24 februari lanceert namelijk Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Zoals de naam misschien al verklapt, gaat het hier niet om een nagelnieuwe titel, maar om een remaster van Kirby’s Return to Dream Land voor de Wii uit 2011.

In Return to Dream Land Deluxe stap je uiteraard in de schoenen van Kirby, die nog altijd de mogelijkheid heeft om vijanden op te zuigen om zo hun vaardigheden en gear over te nemen. Net zoals in het origineel kun je deze game met maximaal drie andere spelers doorlopen en daarbij zijn er een hoop minigames waarmee je je kunt vermaken.

Een trailer mag niet ontbreken en die kun je uiteraard hieronder bekijken.