Ontwikkelaar Level-5 lijkt terug van weggeweest. Na jaren zonder grote releases in het Westen, heeft de Japanse studio tijdens Nintendo’s meest recente Direct een aantal nieuwe games aangekondigd, waaronder een game in de Professor Layton franchise. Een ander vervolg dat dit jaar uit de stal van de ontwikkelaar zal komen, is Fantasy Life i – The Girl who Steals Time.

De aankondiging van deze nieuwe Fantasy Life-game komt net op tijd voor fans van de franchise. De Engelse versie van de smartphone game Fantasy Life Online is namelijk sinds 6 februari niet meer speelbaar. Deze spelers hebben gelukkig dus weer een nieuwe game om naar uit te kijken.

Fantasy Life i – The Girl who Steals Time komt later dit jaar uit op de Nintendo Switch. Zodra er een exacte datum bekend is, hoor je dat natuurlijk van ons. Benieuwd naar de game? Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.