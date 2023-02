Ons mag je altijd opbellen voor een mysterieuze avonturengame met een sinister kantje. Zeker als dat avontuur gebaseerd is op de Noorse mythologie. In Bramble: The Mountain King speel je de rol van het jongetje Olle, wiens geliefde zusje gekidnapt is door enkele boswezens. Wat volgt, is een reddingsmissie om U tegen te zeggen, waarin boosaardige trollen, kabouters en andere Noorse griezels de schijnwerpers opeisen.

De onderstaande trailer is in ieder geval uiterst veelbelovend en geeft bovendien de releasedatum weg. Bramble: The Mountain King zal op 27 april verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Wij zijn alvast erg benieuwd.