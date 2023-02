Samba de Amigo verscheen in 1999 in de arcades en kwam later ook naar de Dreamcast. In 2008 hebben we er voor het laatst van gehoord, toen de game naar de Nintendo Wii kwam. Samba de Amigo is nu echter terug van weggeweest, want SEGA en Nintendo hebben Samba de Amigo: Party Central aangekondigd voor de Nintendo Switch.

De game bevat 40 verschillende hits uit allerlei genres en tevens kun je aan de slag met een brede variatie van minigames. Hierin kun je weer unieke kostuums en accessoires unlocken om de boel mee aan te kleden. Afgezien van een singleplayer bevat de game ook een multiplayer.

De game verschijnt deze zomer, een specifieke releasedatum is nog niet bekend. Hieronder meer details en een trailer.