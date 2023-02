Nintendo bracht kort na de Nintendo Direct uitzending van afgelopen woensdag Metroid Prime Remastered uit. Deze game verscheen oorspronkelijk op de GameCube en werd later nog uitgebracht op de Nintendo Wii. De versie voor de Nintendo Switch is echter een geoptimaliseerde editie, gezien het een remaster betreft.

Dit is te zien in de visuele kwaliteit en omdat er nu drie verschillende versies beschikbaar zijn, is er een vergelijking opgedoken. Het vergelijkingskanaal ElAnalistaDeBits plaatst de drie verschillende edities naast elkaar om te laten zien welke stappen vooruit de remaster heeft gemaakt.

Metroid Prime Remastered is nu digitaal verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, een fysieke versie komt later. Binnenkort mag je ook een special met onze bevindingen verwachten.