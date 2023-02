Review | Antlion Kimura Duo – Niet iedere gamer heeft toegang tot een soundbar, home cinema systeem of ze moeten simpelweg meer rekening houden met de buren of medebewoners. Daarom zien we steeds meer dat zij zich wenden tot een koptelefoon die vaak – naast natuurlijk het geluid – ook voor de communicatie met vrienden of teamgenoten zorgt. Veelal zet je dergelijke headsets op je hoofd en zo zijn er talloze merken die ieder hun eigen features of geluidsprofiel hebben. Maar hoe zit dat met spelers die misschien iets compacter willen? Antlion Audio biedt mogelijk uitkomst, want de fabrikant heeft de Kimura-lijn aan IEM’s (in-ear monitors) gelanceerd en ook wij hebben ze uitgebreid getest.

Doorzichtig design

Het is niet gek als je nog nooit van de naam Antlion Audio hebt gehoord. Het is immers een relatief kleine fabrikant die eerder furore heeft gemaakt met de ModMic: een simpele boom microfoon die je aan iedere koptelefoon kunt vastmaken. Met de Kimura-lijn borduurt Antlion verder op dit concept en bestaat het in de basis simpelweg uit een kabel met microfoon waar je iedere MMCX or 2-pins IEM aan kunt hangen. Er zijn echter ook mensen die nog nooit in de wereld van IEM’s zijn gedoken en zodoende hebben ze de Kimura Duo gemaakt, waar je twee MMCX monitoren meegeleverd krijgt. Heel goedkoop is de set niet, via de website betaal je €189,- voor de hele kit.

De fabrikant heeft er wel meteen een volledig pakketje van gemaakt, want je krijgt naast de genoemde kabel en IEM’s tevens een hardshell case, in totaal vier sets aan eartips (waarvan één memory foam) en een Y-adapter. Het eerste wat in het oog springt, is het design van de IEM’s zelf. De Duo is namelijk gemaakt van gehard, doorzichtig hars waardoor je de componenten aan de binnenkant kunt zien. Aan de binnenkant zit er tevens nog een kleine wingtip, zodat de oordoppen goed in je oren blijven zitten. Het ontwerp is aan de buitenkant van de IEM’s afgerond met een blauwe tint en natuurlijk het logo van Antlion Audio. Het is een uitermate gaaf design wat zeker in het oog springt en het doet ons hunkeren naar de dagen dat consoles ook doorzichtige varianten hadden.

De meegeleverde kabel is simpel genoeg: zwart, een lengte van twee meter, een dual jack voor de microfoon en audio en twee vormbare “haken” waar je de IEM’s verbindt en vervolgens om je oren hangt. Het is soms wat gefriemel om alles op de juiste plek te krijgen, maar daarna konden we de IEM’s moeiteloos uren dragen. De haak voor het rechteroor heeft de microfoon, waar tevens het logo van de fabrikant op staat. De kabel voelt voor nu stevig genoeg en is functioneel, maar door het gebruik van rubber voelt het toch wat goedkoop en vooral breekbaar aan. Iets wat we niet graag zien bij een set die onder aan de streep wel € 189,- kost en het zou ons toch wat geruster stellen als Antlion een duurzamere variant – bijvoorbeeld braided – kan aanbieden.

Poah, dat klinkt goed

Goed, daar houdt het geklaag voorlopig mee op. Het belangrijkste is natuurlijk hoe de Kimura Duo klinkt. Naast de Duo is er namelijk ook nog de Kimura Solo, waar de eerstgenoemde – naast een dynamische driver – een extra armature in de behuizing heeft voor een betere response in de hogere tonen. Over het geluid zijn we in ieder geval louter positief. In de basis merken we een uitstekende bass op, die heel diep kan gaan en vol klinkt, maar gelukkig nooit de rest van het spectrum overstemt of voorbij z’n grenzen gaat en vervolgens modderig wordt. We mogen de rest van het geluidsprofiel echter niet tekort doen, want ook de treble en met name de mids klinken voortreffelijk.

Van de verschillende games en stukken muziek die we hebben uitgetest, wordt ieder deel van de mix mooi en zuiver gepresenteerd, zij het (bijvoorbeeld) de dansende synthesizers in “I Feel Love” of de gierende gitaren van King Gizzard & the Lizard Wizard. Tijdens het gamen werden we tevens verrast door de ruimtelijkheid die deze kleine oordoppen bieden en je kunt bijvoorbeeld vijandelijk vuur zonder moeite onderscheiden en lokaliseren in de chaos van een online shooter. Ze zullen nooit de soundstage van een open-back koptelefoon kunnen vervangen, maar in deze categorie staan de IEM’s stevig in hun schoenen. In een paar woorden klinken de Kimura Duo’s dus rijk en gedetailleerd.

Van (bijna) alle markten thuis

Omdat we hier te maken hebben met IEM’s die “ouderwets” met een kabeltje werken, hoeven we ons ook niet druk te maken om extra software of applicaties waarmee je het geluid verder kunt tweaken. In die zin is de Kimura Duo wel een geval van “what you hear is what you get”, maar dat doet geen afbreuk aan de compatibiliteit. De IEM’s kun je natuurlijk aansluiten op je pc, maar door de meegeleverde Y-adapter kun je de oordopjes in de controllers van je PlayStation 5, Xbox Series X|S en de headphone jack van je smartphone of tablet steken. De enige use case die we kunnen bedenken waar de Kimura niet zal werken, is als je op je Nintendo Switch in de dock speelt.

Gezien de Kimura Duo gebaseerd is op het ModMic concept van Antlion, moet de microfoon één van de paradepaardjes zijn van dit product. We hebben het hierboven al over de compatibiliteit met verschillende platforms gehad en je kunt via diens systemen bijvoorbeeld de mic monitoring aanpassen. Qua geluidskwaliteit van de microfoon zijn we gelukkig ook meer dan tevreden. Ondanks het summiere formaat komt je stem, los van een lichte muffle, verder kraakhelder over aan de andere kant en kunnen we deze set van harte aanraden voor gaming sessies met vrienden of gesprekken met collega’s.