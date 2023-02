Onlangs wist ontwikkelaar Tango Gameworks ons met de game Hi-Fi RUSH aangenaam te verrassen. Niet alleen is de rhythm actiegame erg vermakelijk om te spelen, het is ook totaal iets anders dan wat we van de studio gewend zijn. De survival horror roots zijn echter niet vergeten, want er is inmiddels een easter egg ontdekt die naar The Evil Within 3 hint.

Aan het einde van de game, als Chai met zijn vrienden tijdens een cutscéne in de lift naar de laatste baas toe staat , flitst er rechtsonder op het scherm een nieuwsitem voorbij met de titel ‘Vervolg op populaire survival horror franchise aangekondigd’. The Evil Within 2 is alweer zes jaar oud, dus het is hoogtijd voor een nieuw deel in de serie.