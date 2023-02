Als je een kans ziet, moet je niet wachten en laptopfabrikant Framework lijkt een gat in de markt te hebben gevonden. Het bedrijf is namelijk begonnen met de verkoop van 2TB SSD upgrades voor de Steam Deck. Voor 299 dollar heb je er eentje, echter gaan de zaken zo goed dat zowel in de Verenigde Staten als in Canada de voorraad tijdelijk is uitverkocht.

Momenteel kijkt de laptopfabrikant of het de upgrade ook in Australië en Europa kan aanbieden. De reden voor het succes is overigens simpel. Hoewel de Steam Deck een standaard M.2 NVMe SSD gebruikt, heeft Valve voor het kleinere 2230 formaat gekozen in plaats van de meer voorkomende 2280 maat, die nu juist wat moeilijker te verkrijgen zijn.