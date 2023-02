Het is al een tijd geleden sinds we voor het laatst iets hebben gehoord over een vermeende Final Fantasy Tactics remaster, maar Theatrhythm Final Bar Line producer Ichiro Hazama doet het vuur oplaaien in een recent interview met Finaland.

In het interview worden meerdere onderdelen van het aankomende Final Fantasy spel besproken, waaronder het ontbreken van Final Fantasy Tactics personages in de game. Toen hiernaar gevraagd werd, liet Hazama weten dat het Tactics team verschrikkelijk druk is met een ander project, en ze hen daarom niet hebben kunnen benaderen.

“The Tactics team is incredibly busy at the moment, they have other things to do. They are heavily involved in another project at the moment so we just don’t have time to talk to them.”

Alhoewel dit natuurlijk nog vrij nietszeggend is, weten we wel 100% zeker dat het team druk bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe game. Of dit een remaster zal zijn van Final Fantasy is nog even afwachten, maar als we van de GeForce Now leak uit mogen gaan zit die kans er wel in.