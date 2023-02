Met nog een paar dagen te gaan tot Wild Hearts uitkomt blijft er steeds meer over de game naar buiten komen. Zo vliegen de trailers ons om de oren en later deze week zullen we jullie ook alles kunnen vertellen in de review.

Mocht je interesse hebben in de game en benieuwd zijn naar de vereiste schijfruimte, dan hebben we meer duidelijkheid. De game zal op de PlayStation 5 54.712GB in beslag nemen en het is mogelijk om vanaf morgen de pre-load aan te zetten.

Als we de Microsoft Store mogen geloven is de game op de Xbox Series X|S een heel stuk groter, want daar staat bij de titel een vereiste ruimte van vooralsnog 71.63GB. De game is op pc weer een slag groter, zo geeft Steam een minimum van 80GB aan.