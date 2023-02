Review | Teufel Airy TWS – Teufel is al jaren een bijzondere speler op de audiomarkt. Hun producten zijn veelal enkel verkrijgbaar via hun eigen site en zal je niet snel in winkels tegenkomen. Dit zorgt er ook voor dat de apparatuur van Teufel veelal een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding kent. De Airy TWS draadloze earbuds die we hebben ontvangen beloven een hoop leuke functies met daarbij natuurlijk die kenmerkende Teufel-sound. We hebben de afgelopen weken onze standaard oortjes ingeruild voor de Teufel Airy TWS en dat is prima bevallen, maar wel met een paar kanttekeningen.

Ouderwets?

We ontvingen de Airy TWS in een zeer simpel ogend doosje zonder al te veel poespas. Het geeft je wel echt dat gevoel alsof je de hardware ‘en fabrique’ ontvangt. In het doosje treffen we de oplaadcase met daarin de earbuds, een USB-C naar USB-A kabel om op te laden, een beknopte handleiding en in totaal vijf paar siliconen eartips. Meer heb je niet nodig om aan de gang te gaan. Op eerste opslag ogen de earbuds wat achterhaald qua design met zijn behoorlijk lange stelen, maar de vuistregel voor audio ‘the bigger, the better’ kwam al snel in ons op. We koppelden de earbuds aan de door ons gebruikte iPhone 12 en gingen gelijk aan de slag.



De Airy TWS earbuds hebben op de zijkant een touch-interface waarmee je diverse handelingen kan verrichten. Eén keer tikken om de muziek te pauzeren of verder te laten spelen, twee keer tikken om een nummer over te slaan en drie keer tikken om een nummer terug te gaan. Door de touch-interface op de rechter earbud ingedrukt te houden, gaat het volume omhoog en met de linker omlaag. Zo kan je met het tikken ook een telefoongesprek aannemen, maar ook wisselgesprekken. Over het algemeen zitten de earbuds gewoonweg comfortabel en we moesten ze slechts sporadisch even weer aanduwen na wat langere wandelingen of fietstochten.

Wow-factor

Bij het eerste nummer wat wij afspeelden via de Airy TWS viel ons direct op hoe goed de middentonen zijn op deze earbuds. We hoorden accenten in onze muziek die we met veel andere earbuds of koptelefoons normaliter niet horen. Ook de lage tonen kwamen goed binnen, maar de juiste siliconen tips gebruiken is daarvoor wel belangrijk. Met de juiste tips krijg je een mooie bass die niet vies is van de diepste tonen, zonder daarbij vervormd of overdreven te klinken. De hoge tonen waren in onze ervaring wat wisselvallig, met name als het aankomt op zang. Mocht je nu net gigantisch fan zijn van artiesten die niet bang zijn om de hoogste noten te raken, dan valt het geluid soms wat tegen. In andere scenario’s bieden de Airy TWS een erg prettige en vooral heldere luisterervaring.



De microfoon op de Airy TWS valt simpelweg gewoon tegen. In ideale omstandigheden ben je prima te verstaan, maar het minste geringste achtergrondgeluid gooit al gauw roet in het eten. Nu zijn we bekend met dat de microfoon in een gemiddeld paar earbuds het sowieso niet prettig vindt wanneer het buiten stormt, maar ook met een licht briesje ben je vrijwel direct onverstaanbaar voor de andere partij. Zonde, maar we kunnen niet alles krijgen op earbuds in deze prijsklasse. De Airy TWS wisselen van eigenaar voor € 99,99.

Veel fabrikanten bieden ons tegenwoordig een app aan waarin je middels een equalizer het geluid meer op smaak kan brengen. Teufel doet dit helaas niet, dus met wat je out-of-the-box krijgt zal je het ook mee moeten doen. Gelukkig is het geluid over het algemeen goed, dus sleutelen aan het geluid was wat ons betreft niet nodig. In games zijn de Teufel Airy TWS niet echt je-van-het te noemen. Hoewel het geluid kristalhelder is merk je wel degelijk wat vertraging. Met name in ritmische games is dit natuurlijk een dooddoener. Als je van plan bent om ook flink te gaan gamen met jouw earbuds, zijn er betere opties.

Toch wel modern

Ondanks dat de Airy TWS behoorlijk ‘bulky’ voorkomen en daarmee misschien wat achterhaald ogen zijn ze aan boord voorzien van veel moderne gemakken. De earbuds gaan zo’n 6 uur mee op een lading en de case is ook nog eens goed voor 26 uur aan extra stroom. Bluetooth 5.0, een IPX3 standaard die spatwaterdichtheid van de earbuds garandeert en ondersteuning voor diverse spraakassistenten. Wat echter schittert in afwezigheid is active noise-cancelling (ANC). De Airy TWS heeft wel passieve noise cancelling wat op zich werkt, maar het verbleekt natuurlijk bij de ANC die we op earbuds van de concurrentie tegenkomen.