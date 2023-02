De release van de Resident Evil 4 Remake nadert en horrorliefhebbers kunnen haast niet meer wachten. Nog altijd een van de beste survival horror games ooit, maar dan in een nieuw jasje met Capcoms indrukwekkende RE Engine. Als je dacht dat er verder niks nieuws zou zijn, heb je het mis. Zo zullen hedendaagse stempels zoals New Game+ en een foto modus hun opwachting maken in deze remake.

Onze concullega’s van Game Informer kregen de kans om Yasuhiro Ampo en Yoshiaki Hirabayashi te bestoken met vragen over de aanstaande remake, waarin onder meer deze details naar voren kwamen. De volledige vragensessie hebben we hieronder voor jullie geplaatst. Let wel goed op, het gaat namelijk in een rap tempo.

Resident Evil 4 Remake verschijnt op 24 maart aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.