Ben je een liefhebber van voertuigen en is je wagenpark in GTA Online dermate groot dat je geen ruimte meer hebt? Dan is daar nu een oplossing voor, want Rockstar Games introduceert een gloednieuwe garage die ruimte biedt voor 50 voertuigen. Deze Eclipse Blvd Garage is naast ruimte voor 50 voertuigen ook voorzien van een zitruimte, drankjes, tv’s en beveiliging op alle verdiepingen.

De drugsoorlog in Los Santos is nog altijd niet gaan liggen, waardoor er voor spelers een nieuwe reeks aan activiteiten is bijgekomen voor extra verdiensten. Zo zijn er straatdealers die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers, er zijn nieuwe dagelijkse opslagplaatsen, nieuwe deaddrops en nog veel meer. Kortom, er valt weer genoeg te beleven.

Alle details van de wekelijkse update hieronder:

Nieuw voertuig: De Toundra Panthere-sportwagen, beschikbaar tot en met 22 februari in Legendary Motorsport en in de Premium Deluxe Motorsport Showroom

Straatdealers willen spul kopen en betalen je grof geld voor hun favoriete drugs. Als je ze cocaïne, meth, weed en acid verkoopt, krijg je deze week 50% extra GTA$

Dagelijkse opslagplaatsen: Zwaarbewaakte schuilplaatsen met GTA$ of spul dat je kunt vinden en roven

G’s voorraden: Lamars oude dealervriend Gerald heeft overal in de stad voorraadjes liggen die hij bereid is te delen. Laat deze dagelijkse deaddrops met GTA$, munitie en snacks niet liggen, want deze week leveren ze je 50% extra GTA$ en RP op.

Nieuw willekeurig event: Het verijdelen van winkelovervallen levert je tot en met 22 februari dubbele GTA$ en RP op

Zeldzame nieuwe beloningen, beschikbaar tot 1 maart: Verkoop iets aan een straatdealer en ontvang het Camo Roses Slab Denim-jack Verkoop op drie verschillende dagen drugs op straat en ontvang de Budonk-adonk!-tatoeage Verkoop op zeven verschillende dagen drugs op straat en ontvang het Painted Tiger-masker Roof spullen uit een dagelijkse opslagplaats en ontvang de Camo Roses Slab-pet Ontsnap in totaal vijf dagen uit dagelijkse opslagplaatsen en ontvang het Purple X-Ray Emissive-masker Verzamel op 10 verschillende dagen spullen uit een dagelijkse opslagplaats en ontvang het Red SC Dragon-overhemd met omgekeerde kraag Krijg één keer G’s voorraad te pakken en ontvang de Camo Roses Slab-canvasschoenen Krijg tien keer G’s voorraad te pakken en ontvang de geborduurde Red SC Dragon-broek Gun Van-arsenaal van deze week: De Unholy Hellbringer, railgun, Combat PDW, Special Carbine, Service Carbine, .50-pistool, honkbalknuppel, Combat PDW, mes, molotovcocktails, traangas en -granaten, met 10% korting op wapens, 15% korting op werpbare projectielen en 20% korting op Body Armor

Dubbele GTA$ en RP in Relay

Dubbele productietarieven in alle Biker Businesses en dubbele voorraden in Resupply-missies voor Biker Businesses

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium testrit: De Pegassi Weaponized Ignus

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen North Chumash en Palomino Highlands

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De nieuwe Toundra Panthere (sportwagen), Dinka Kanjo SJ (coupé, 30% korting), Pegassi Toros (SUV), Vapid Hustler (musclecar) en Imponte Nightshade (musclecar, 30% korting)

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Maibatsu Penumbra FF (sportwagen) en Coil Raiden (sportwagen)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Grotti Cheetah Classic (klassieke sportwagen)

LS Car Meet-testritten: De Annis Euros (sportwagen, 30% korting), Vapid Dominator GTT (musclecar) en Übermacht Cypher (sportwagen)

Te winnen in de LS Car Meet: Wie deze week 5 LS Car Meet-serieraces wint, wordt beloond met de Invetero Coquette Classic (sportwagen)

Aspireer je een toekomst als biker, dan is het interessant om een Biker Clubhouse aan te schaffen. Dit kan momenteel tegen een korting van 35% en dit geldt ook voor de updates en aanpassingen die erbij horen. Ook de Biker Businesses en diens upgrades kennen een korting van 35%. Qua voertuigen zijn de onderstaande momenteel in de aanbieding:

Imponte Nightshade (Muscle) – 30% korting

Dinka Kanjo SJ (Coupe) – 30% korting

Annis Euros (Sports) – 30% korting

Benefactor Krieger (Super) – 30% korting

Progen Emerus (Super) – 30% korting

Dewbauchee Vagner (Super) – 30% korting

Truffade Thrax (Super) – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club account verbinden met Prime Gaming ontvangen een bedrag van GTA$125.000 voor het spelen op elk moment deze week. Ook krijgen spelers dan een Twilight Painted Rabbit-masker.