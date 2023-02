De ondersteuning van Battlefield 2042 is nog altijd in volle gang en eind deze maand is het tijd voor het vierde seizoen, zo hebben EA en DICE onthuld. Seizoen 4 heeft de naam ‘Eleventh Hour’ gekregen en brengt weer heel wat content met zich mee, waaronder een nieuwe map.

De nieuwe map heet Flashpoint en is gesitueerd in Zuid-Afrika. Deze map moet wat meer nadruk leggen op ‘close quarters’ gevechten. Verder brengt het seizoen een nieuwe Specialist: Camila “Blasco”. Zij is uitgerust met tools waardoor ze zich onopgemerkt, zonder dat ze gespot kan worden door apparatuur van de vijand, over het slagveld kan verplaatsen. Seizoen 4 bevat ook meerdere nieuwe wapens, een nieuw voertuig en de SPH Explosive Launcher-gadget. Tot slot zijn er ook tal van nieuwe items te verdienen met zowel de gratis als de premium Battle Pass.

Hieronder kun je de eerste trailer van Eleventh Hour bekijken. Het vierde seizoen van Battlefield 2042 gaat van start op 28 februari.