Zoals altijd is Polyphony Digital-topman Kazunori Yamauchi weer op Twitter aan het hinten naar wat er in de nieuwste update zit. Op 21 februari komt de Gran Turismo 7 PlayStation VR2 update uit en die maakt niet alleen de game compatible, maar voegt ook 4 nieuwe auto’s toe.

Uiteraard zien we niet welke auto’s het zijn. Op basis van de getoonde silhouetten denken fans dat het om een Citroen DS, een AAR Eagle of een Honda RA272 en een oude Porsche gaat. De laatste auto is niet geïdentificeerd, echter hoeven we daar niet lang op te wachten.