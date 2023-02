Het is inmiddels al van 2019 geleden dat we nog eens een nieuwe Trine-game hebben gekregen en het lijkt erop dat we binnenkort een nieuwe toevoeging aan de franchise mogen verwachten. Leaker @billbil-kun liet namelijk op Twitter weten dat er momenteel gewerkt wordt aan ‘Trine 5: A Clockwork Conspiracy’.

‘PREMIERE Trine’s next game title will be called: Trine 5: A Clockwork Conspiracy’

Dat is jammer genoeg alle info die we momenteel hebben. Wanneer hem gevraagd werd naar een mogelijke releasedatum (dit jaar), kon hij geen verdere info geven omdat ‘vertragingen altijd kunnen gebeuren’. Ontwikkelaar Frozenbyte heeft nog geen officieel nieuws gegeven over het al dan niet bestaan van een nieuwe Trine-game, dus wachten we nog even hun updates af.