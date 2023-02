Review | Kirby’s Return to Dreamland Deluxe – De roze bol van Nintendo gaat al de nodige jaren mee en is net als Mario en Donkey Kong niet meer weg te denken uit het gaminglandschap. Kirby’s Return to Dreamland is daarin een beetje het vergeten kindje als het aankomt op de avonturen van het personage. De game kwam oorspronkelijk vrij laat in de levensloop van de Nintendo Wii uit. Ondanks dat iedereen wel een Nintendo Wii had staan, was de interesse in software voor het platform tegen die tijd behoorlijk afgenomen. Met Kirby’s Return to Dreamland Deluxe krijgt deze onderschatte platformer een welverdiende comeback op de Nintendo Switch.

Luchtschip aan lager wal

Het is een rustige dag op Kirby’s planeet wanneer er plots een gigantisch luchtschip neerstort. Dit trekt de aandacht van Kirby, Meta Knight, King Dedede en Waddle Dee, en zij besluiten daarom direct te gaan kijken wat er aan de hand is. In het wrak van het schip treffen ze Magolor, een alien met magische krachten. Magolor heeft hulp nodig om zijn schip weer aan de praat te krijgen, want de brokstukken liggen over de hele planeet verspreid die je moet verzamelen. Als Kirby en zijn gezelschap Magalor weten te helpen, trakteert hij ze op een bezoekje aan zijn planeet. Mooie deal, toch? Zonder enige twijfel gaat dit gezelschap op pad.

Dynamiek

Dat er eigenlijk vier hoofdrolspelers zijn maakt Kirby’s Return to Dreamland Deluxe ook wel weer speciaal. Speler één kruipt altijd in de huid van Kirby, maar spelers twee tot en met vier krijgen de keuze om als Meta Knight, King Dedede, Waddle Dee of een andere kleur Kirby te spelen. Kirby is essentieel om een level uit te kunnen spelen gezien bepaalde hindernissen enkel door Kirby kunnen worden, tsja, geconsumeerd. Dat je dan te allen tijde een van de ondersteunende personages bij je hebt om de nodige vijanden uit de weg te ruimen, is alleen maar handig. Soms zal Kirby een bepaalde kracht van een vijand moeten overnemen om specifieke hindernissen te verwijderen, maar die kracht hoeft niet altijd even fijn te zijn om vijanden mee op te ruimen. Veel van de krachten zullen gamers wel bekend zijn. Zuigt Kirby een vijand met een zwaard op, dan krijgt Kirby een zwaard. Zuigt Kirby iemand met een boemerang op, dan krijgt Kirby een boemerang.

Daarnaast zijn er ook speciale, glimmende vijanden die een variant op de bekende krachten met zich meebrengen. Zo heb je in plaats van een simpel zwaard dan een reusachtig zwaard, waarmee je alle vijanden op jouw scherm uit de weg slaat. De eerder besproken hindernissen kunnen bijvoorbeeld ijsblokken zijn die in de weg liggen, die dan enkel met een vuurkracht verwijderd kunnen worden. Vaak zijn die hindernissen niet zozeer het probleem om een level gewoon uit te kunnen spelen. Kirby en zijn vrienden kunnen er namelijk vaak zat gewoon overheen zweven. Als je daarentegen alle energy spheres voor Magolor z’n schip wilt verzamelen in een level, zal je die hindernissen toch uit de weg moeten ruimen. Door de levels heen zijn er 120 van die energy spheres te vinden, al zijn het optionele collectables.

Simpel, totdat…

Het feit dat de gehele game zich met vier spelers laat spelen maakt het een perfecte aanschaf voor het gezin. De Kirby-games zijn qua opzet nooit écht moeilijk geweest, dus je speelt de game makkelijk uit samen met de kinderen. Heb je alle werelden overwonnen, dan zijn er nog een hoop challenge stages. Deze zijn behoorlijk pittig met zeer afwijkende eisen en kunnen enkel in je eentje worden gespeeld. Kirby krijgt aan het begin van zo’n challenge stage één specifieke kracht mee en daarmee moet je het level uitspelen binnen een bepaalde tijd tegen vaak nog wat andere voorwaarden. Voor de doorgewinterde gamer begint de game dus eigenlijk pas bij deze challenge stages.

What’s new?

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe krijgt natuurlijk niet voor niets het woordje ‘Deluxe’ in de titel erbij. Naast het standaard verhaal is er ook een Magolor Epilogue aanwezig waarin we, vanzelfsprekend, in de schoenen van Magolor stappen. Dit klinkt natuurlijk erg gaaf, maar er is wel één probleem: Magolor is al zijn krachten kwijt. In het begin van de Epilogue kan Magolor dan ook nog niet zo veel, enkel een simpel sprongetje en een simpele aanval. Door vijanden te verslaan krijgt Magolor magic points die je kan besteden om beetje bij beetje zijn krachten weer terug te krijgen. Ook voor de Magolor Epilogue geldt dat deze niet heel pittig is én volledig met maximaal vier spelers gespeeld kan worden.

Als je dan klaar bent met de twee verhalen kan je jezelf gaan vermaken in Merry Magoland, een soort van kermis waar je van alles kan verzamelen, maar ook spelen. Om cosmetische items zoals maskers te ontgrendelen, verzamel je stamps. Deze krijg je door de subgames uit Merry Magoland te spelen, maar je komt ze ook tegen in het verhaal. De subgames zijn een verzameling van tien kleine party-games, waarvan twee gloednieuwe. De overige zullen Kirby-fans wellicht bekend voorkomen uit andere games in de serie. De toevoeging van de Magolor Epilogue en Merry Magoland maakt Kirby’s Return to Dreamland Deluxe echter ook interessant voor gamers die de oorspronkelijke game hebben gespeeld.

Kleurrijk geheel

Voor de graphics zal Kirby’s Return to Dreamland Deluxe geen prijzen winnen, maar het ziet er allemaal wel weer lekker kleurrijk en vrolijk uit. Vooral wanneer je de game bijvoorbeeld handheld speelt op een Nintendo Switch OLED. Alles ziet er prima verzorgd en scherp uit. Je merkt eigenlijk niet dat het van oorsprong een Nintendo Wii game is. Docked draait de game op 1080p met een stabiele framerate van 60fps. Voor handheld geldt hetzelfde, maar dan natuurlijk op 720p. Tsja, wat willen we nog meer? Misschien een hogere resolutie wanneer je docked speelt, maar dat zullen we met de Nintendo Switch niet meer mee gaan maken.



De soundtrack van Kirby-games is eigenlijk altijd wel goed en Kirby’s Return to Dreamland Deluxe is daarop geen uitzondering. Schitterende orkestrale stukken passeren de revue met enkele stukken uniek voor deze game, maar ook een hoop varianten op bekende nummers uit eerdere Kirby-games. De geluidseffecten zijn ook precies wat je van een Kirby-game mag verwachten en ze zijn weer lekker cartoonesk op veel vlakken. Soms zie je behoorlijk wat geweld op jouw scherm plaatsvinden wat dan weer een beetje kindvriendelijk wordt gemaakt door de grappige, soms schattige geluidseffecten die erbij afspelen. Gewoon weer een puik staaltje werk dus.