Met PlayStation VR2 is het meer dan ooit een optie om wonderbaarlijke werelden te betreden, waarin echt alles mogelijk is. Sony illustreert dit nog maar eens met de onderstaande trailer, die een hele rits spectaculaire beelden op ons afvuurt.

Populaire titels als Horizon: Call of the Mountain en de VR-modus van Resident Evil 8: Village passeren met glans de revue, maar ook uniekere titels als Pistol Whip en Zenith: The Last City krijgen hun momentje in de schijnwerpers. Enjoy!