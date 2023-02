PlayStation VR2 is gisteren verschenen en gelijktijdig met de release zijn er een hoop games en upgrades uitgekomen. Ook op korte termijn zullen er nog de nodige titels en upgrades verschijnen, aangezien de launch line-up voor de releasewindow uit meer dan 40 titels bestaat.

Op een wat langere termijn mogen we vanzelfsprekend nog meer games verwachten en tijdens State of Play werden er vier nieuwe titels aangekondigd. De games in kwestie hebben we hieronder op een rijtje gezet met bijbehorende trailers, zodat je een goede indruk van elke titel krijgt.

The Foglands 2

Release: dit jaar.

Green Hell VR

Release: dit jaar.

Synapse

Release: dit jaar.

Journey to Foundation

Release: herfst 2023.

Tot slot werd er nog een trailer getoond van Before Your Eyes, die op 10 maart 2023 uitkomt voor PlayStation VR2. Deze game was reeds aangekondigd, maar de trailer is wel volledig nieuw. Check het hieronder.