We hebben al sinds 2018 geen nieuwe volwaardige Naruto X Boruto game meer gezien, dus het is de hoogste tijd voor een nieuw deel. Dit nieuwe deel werd vanavond tijdens State of Play aangekondigd en heet Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections.

Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Hieronder bekijk je uiteraard de trailer en de release staat gepland voor ergens later dit jaar, maar een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt. Of de game ook naar andere platformen komt is op moment van schrijven nog onbekend.