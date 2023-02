Over een maand verschijnt de remake van Resident Evil 4 en tijdens State of Play heeft Capcom weer een nieuwe trailer getoond, die het nodige van de horrorgame laat zien. Het mag voor zich spreken dat je de trailer zeker even moet bekijken, wat je hieronder kan doen.

Tegelijkertijd is ook aangekondigd dat er een ‘special demo’ zal verschijnen van de game, al is niet bekend wanneer precies. Tot slot wordt het logo van The Mercenaries in de trailer getoond, wat een bevestiging is dat ook dit in de game aanwezig is.

Resident Evil 4 Remake verschijnt op 24 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.