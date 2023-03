En zo stappen we alweer de derde maand van het jaar binnen. Als we terugkijken op januari en februari mogen we absoluut niet klagen, want de ene grote titel na de andere kwam uit en dat gaat in maart onverminderd door. Vrijwel wekelijks verschijnt er een grote game met als uitsmijter later deze maand natuurlijk de remake van Resident Evil 4.

Hieronder op een rijtje alle bevestigde releases voor de maand maart. Buiten de genoemde titels komen er nog diverse kleinere games uit en daarvoor adviseren we je om de laatste releases in de PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Marketplace en natuurlijk Steam/Epic Games Store in de gaten te houden.

Week van 3 maart

Scars Above (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 10 maart

Clash: Artifacts of Chaos (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

ONI: Road to be the Mightiest Oni (PS4/PS5/Switch/Pc)

PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Transport Fever 2: Console Edition (PS4/PS5/XO/XSX)

Before Your Eyes (PS VR2)

Dyschronia: Chronos Alternate (PS VR2)

Week van 17 maart

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch)

WWE 2K23 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Anno 1800 Console Edition (PS5/XSX)

The Dark Pictures: Switchback VR (PS VR2)

Session: Skate Sim (Switch)

Week van 24 maart

Remnant: From the Ashes (Switch)

Tchia (PS4/PS5/Pc)

Resident Evil 4 Remake (PS4/PS5/XSX/Pc)

EA Sports PGA Tour (PS5/XSX/Pc)

Week van 31 maart

MLB The Show 23 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Crime Boss: Rockay City (Pc)

Zoals je kunt zien staan er voor deze maand ook weer een aantal mooie games op het programma, waaronder deze week gelijk Wo Long: Fallen Dynasty. Ga jij deze maand nog een game halen, of meer dan één? Je kan het hieronder laten weten!