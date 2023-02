Sinds de oorspronkelijke release in 2007 zijn er al heel veel vervolgen en spin-offs verschenen, van wisselende kwaliteit. Ubisoft is inmiddels afgestapt van de jaarlijkse release cyclus die het een tijd heeft gehanteerd, maar de ontwikkelaar en uitgever zet nog steeds vol in op de geliefde franchise. Er zijn al meerdere games in ontwikkeling, waaronder Codename Red, Codename Hexe en Codename Jade, samen met het aankomende Mirage.

Een rapport van Insider Gaming stelt echter dat er nóg meer games onderweg zijn van verschillende studio’s binnen Ubisoft. Bronnen van de outlet stellen dat Ubisoft Sofia, Chengdu en Annecy op dit moment druk bezig zijn met respectievelijk de projecten Nebula, Raid en Echoes. Zo zou Nebula zich afspelen in Indië, het rijk van de Azteken en de mediterraanse landen. Raid zou dan weer een free-to-play PvE coöp titel moeten zijn.

Ten slotte is er project Echoes, wat voor nu simpelweg nog een multiplayer titel is die gebruikmaakt van Ubisofts Scalar technologie. Het Franse bedrijf zou daarom overwegen om de games weer op jaarlijkse basis uit te brengen, gezien de groeiende duur van ontwikkelingscycli zou het echter nog een aantal jaren kunnen duren voordat deze games daadwerkelijk in de winkelrekken liggen.