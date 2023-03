Shigeru Miyamoto is één van de grootste namen aller tijden in onze industrie, maar helaas heeft ook hij niet het eeuwige leven. De geestelijk vader van onder meer Mario en Zelda is inmiddels 70 en hij trad in 1977 in dienst. In een interview met NPR gaat de game designer in op de toekomst van Nintendo en hoe hij denkt dat het bedrijf het zonder hem zal gaan doen.

Miyamoto is gelukkig en een simpele man en verwacht dat er – zelfs met zijn afwezigheid – weinig zal veranderen. De Japanner zegt dat er genoeg mensen in de uitvoerende en creatieve teams zitten die snappen hoe het is om voor Nintendo te werken en wat daar allemaal bij komt kijken, met name het onderlinge begrip daarin is een belangrijk aspect.

Zodoende zijn er genoeg nieuwe ideeën, maar men gaat wel altijd de discussie met elkaar aan om te achterhalen of een dergelijk idee wel bij Nintendo past. Miyamoto toonde vroeger veelal zijn gezicht tijdens live evenementen of Nintendo Directs, maar tegenwoordig doet hij dat alleen bij projecten waar hij nog direct bij betrokken is.