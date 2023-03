Special | PlayStation VR-games die je nu ook kunt spelen met PlayStation VR2 – Hoewel niet alle games nieuw en exclusief voor PlayStation VR2 zijn, kan je niet ontkennen dat er veel content beschikbaar is voor de nieuwe headset. Veel van de games zijn echter ook beschikbaar voor de eerste VR-headset van Sony. Een paar van deze games die we tot onze beschikking hebben, belichten we vandaag in deze special. Per game bespreken we kort de meest opvallende redenen om het met PlayStation VR2 te spelen. Mocht je een van deze games al tot je beschikking hebben, dan krijg je in sommige gevallen een gratis update om het met PlayStation VR2 te ervaren.

Rez Infinite

Een game die van oorsprong op de PlayStation 2 en Dreamcast in 2001 uitkwam. Met een heruitgave onder de noemer Rez Infinite volg je een hacker die door een techno-cyber space rondvliegt om virussen te bestrijden. Je trotseert verschillende machines en entiteiten in baasgevechten, terwijl hopeloos veel vijanden je proberen tegen te houden. Alles wat je doet of aanvalt produceert een beat/geluid, dus uiteindelijk creëer jij een crescendo aan muziek. Als je de game met PlayStation VR2 speelt, krijg je de mogelijkheid om te mikken met de eye tracking technologie. Al kijkend richt je op alle vijandelijke objecten en moet je enkel met de X-knop schieten. Een zeer aparte ervaring, maar het laat de vernuftige eye tracking feature op een voortreffelijke wijze zien. Vergeet ook zeker niet Area X te checken, waar je rondvliegt in diep zwarte omgevingen vol verbluffende particle effects.

Upgrade bij bezit Rez Infinite: € 9,99.

Tetris Effect: Connected

Een game die zeer simpel is qua concept, maar verdomd moeilijk kan zijn op een hoger niveau. De klassieke game ziet er nu nog spectaculairder uit voor PlayStation VR2. Terwijl je de blokken op gesorteerde manier plaatst om lijnen te verwijderen, bevind jij je in een grote ruimte vol speciale effecten. Per handeling komt er meer en meer muziek bij, die per level verschillend is. Als je een level tot succes hebt gebracht, teleporteer je naar het volgende level, terwijl de headset vibreert voor meer immersie. Door de vele donkere/zwarte achtergronden, heb je nu nog betere kleurcontrasten en kan je jezelf soms helemaal verliezen door de voortreffelijke zwart-waardes van de OLED-schermen in de headset.

Upgrade bij bezit Tetris Effect: Connected: € 9,99.

No Man’s Sky

No Man’s Sky heeft een behoorlijk aantal updates achter de rug. Sterker nog, met de launch van PlayStation VR2 is er weer één bijgekomen. Er is dus een hoop content om te ontdekken in de game, terwijl je de laatste snufjes van de headset kunt gebruiken. Hoewel de game een wat lagere resolutie kent (vrij wazige IQ) en de besturing een beetje iffy aanvoelt (het besturen van je ruimteschip en handelingen in de inventory gaan wat moeizaam), blijft het indrukwekkend om spontaan op te stijgen en andere planeten te bezoeken.

Upgrade bij bezit No Man’s Sky: gratis.

After the Fall

Ben je toe om virtueel een hoop zombies af te knallen? Zoek niet verder, want in After the Fall is er in ieder geval geen gebrek aan de levende doden. Een game van Vertigo Games die in 2021 werd uitgebracht voor onder andere de Oculus Rift, is nu te spelen met PlayStation VR2. Wat de game vooral de moeite waard maakt, is dat je de game online kunt spelen met andere mensen. Zo word je in een hub gedropt en je kan on-the-fly mensen joinen of uitnodigen om een lekker potje te gaan zombieknallen. Het voelt zelfs een beetje Left 4 Dead aan, wat een groot pluspunt is. Je speelt diverse wapens vrij, komt verschrikkelijk lelijke zombies tegen wat gepaard gaat met een hoop gezellige gamers die je in de hub tegenkomt.

Upgrade bij bezit After the Fall: gratis.

Moss I & II

Van alle games is de Moss I & II bundel een wat meer rustgevend gebeuren voor PlayStation VR2. In beide games word je ondergedompeld in een sprookje, waarin je Quill, een heldhaftig knaagdier, op de voet volgt. Jij bent een ‘opperwezen’ die als het ware in elk level het kleine knaagdier moet helpen om haar avonturen tot een succes te brengen. Door de scherpte van de OLED-schermen gaat geen detail aan je voorbij en is de game een waar genot om te spelen. Het art design is om van te smullen en de vele puzzels zijn erg leuk, en nooit te moeilijk. Het is tevens een ideale game voor de kids, maar ook volwassenen kunnen zich er zeker wat uurtjes mee vermaken.

Upgrade bij bezit Mos I & II: niet beschikbaar.

Binnenkort zal er een tweede special verschijnen met nog meer VR-titels die beschikbaar zijn voor PlayStation VR2. Houd PlaySense dus goed in de gaten!