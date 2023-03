De games van Sony zelf zijn over het algemeen erg succesvol en zorgen er voor dat gamers een PlayStation-console willen aanschaffen. Het Japanse bedrijf wil nu ook dat PlayStation het platform wordt dat altijd de beste ervaring presenteert, ongeacht de ontwikkelaar.

Head of third-party portfolio en acquisitions, Shawne Benson, heeft tegenover GamesIndustry.biz gezegd dat zij third-party ontwikkelaars wil helpen om er voor te zorgen dat ook een multi-platform game op de PS5 een unieke ervaring is. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van de tech die voorhanden is.

Zo heeft de DualSense haptische feedback en adaptieve triggers. Games kunnen ook gebruikmaken van 3D audio. Dit zijn dingen die er voor kunnen zorgen dat multi-platform titels op de PlayStation 5 iets bieden wat de games op andere consoles niet doen.

Voor PlayStation VR2 wil Sony zoveel mogelijk ontwikkelaars helpen om hun game naar de nieuwe virtual reality-headset te brengen. Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage, hulp met marketing of het uitgeven van een spel zijn.