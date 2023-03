Sony PlayStation heeft weer een nieuwe promotionele actie gelanceerd aangaande PlayStation Plus. Zo kun je een maandabonnement afsluiten op PlayStation Plus Essential, Extra en Premium voor letterlijk een prikkie, want het goedkoopste abonnement kost slechts € 1,-.

De promotie is voor zeer korte duur beschikbaar, namelijk tot 5 maart en is enkel voor gamers die op dit moment geen actief PlayStation Plus abonnement hebben. Iedereen die reeds een abonnement heeft, komt niet in aanmerking voor deze actie.

De duurdere tiers van PlayStation Plus vallen hier ook onder, hierbij ligt de prijs iets hoger. Voor een duidelijk overzicht zijn de prijzen als volgt:

PlayStation Plus Essential – € 1,-

PlayStation Plus Extra – € 3,-

PlayStation Plus Premium – € 5,-

Op dit moment geen PlayStation Plus abonnement en een maand lang profiteren van alle voordelen? Dan kan je hier in de PlayStation Store terecht om van de deal gebruik te maken.