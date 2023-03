Goed nieuws voor de fans van Dead by Daylight, aangezien Behaviour Interactive heeft aangekondigd dat er een Dead by Daylight-film aan zit te komen. Hiervoor werkt de studio samen met Blumhouse en Atomic Monster. Je zal wel nog even geduld moeten hebben, aangezien er nog geen regisseur of schrijver aangeduid is, wat ons doet vermoeden dat het nog wel een poosje zal duren.

Gelukkig zullen we minder lang moeten wachten op nieuwe content voor Dead by Daylight, aangezien op 7 maart het nieuwste hoofdstuk genaamd Tools of Torment wordt toegevoegd aan de game. Zo zullen er twee nieuwe overlevers en een nieuwe moordenaar de cast van de game bijstaan. De moordenares is The Skull Merchant en zoals je in de onderstaande trailer al kan zien, is het geen dame die wij graag tegenkomen in het donker.