Oh Counter-Strike, wat heb ik toch mooie herinneringen aan jou. Vooral Counter-Strike 1.6 en Counter-Strike: Source hebben heel wat uurtjes vrije tijd opgeslokt. Counter-Strike: Global Offensive begon fantastisch, totdat Valve besloot dat het verkopen van roze wapenskins belangrijker is dan het oplossen van langdurige problemen met onder meer de hit detectie en cheaters.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen, want volgens journalist Richard Lewis wordt Counter-Strike 2 binnenkort officieel aangekondigd. Deze beste man brengt al jarenlang consistent correcte informatie over Counter-Strike naar buiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het grote match fixing schandaal dat in 2015 aan het licht kwam.

De game draait op de Source 2 engine en krijgt officiële servers met een constante tick-rate van 128, net zoals dat Valorant dat heeft. De release is blijkbaar ook niet ver weg en we mogen zeer binnenkort al een beta van de game verwachten. Als extra bewijs zijn er ook verwijzingen naar csgos2.exe en cs2.exe in de meest recente NVIDIA drivers gevonden, dat voor de beta bedoeld is.