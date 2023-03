Of je het nu begrijpt of niet, Fortnite is een fenomeen en blijft immens populair op alle platformen waarop Epics free-to-play Battle Royale game verkrijgbaar is. Volgens geruchten zou er nu een first person modus in de maak zijn, die het eerstvolgende seizoen aan de titel zal toegevoegd worden.

De geruchten komen onder andere van lekkers als Hypex, ShiinaBR en iFireMonkey, figuren die samen in het verleden reeds juiste informatie wisten mee te delen. Hou de korrel zout uiteraard bij de hand, maar ergens lijkt het waarschijnlijk dat deze first person modus er effectief zit aan te komen.