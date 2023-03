Vorige week brachten we het nieuws dat Nintendo een nieuwe Switch bundel had aangekondigd in het teken van MAR10 Day op 10 maart. Deze bundel moet het leven van Mario vieren en bestaat uit een standaard Nintendo Switch, rode Joy-Cons en een downloadvoucher voor een Mario-game.

Waar kopers van de bundel in Noord-Amerika nog kunnen kiezen uit drie verschillende games, zal dat in Europa niet het geval zijn. De bundel is identiek aan de Noord-Amerikaanse als het op de hardware aankomt, maar qua game krijg je er standaard Super Mario Odyssey bij.

Verder zitten er nog wat stickers bij in het kader van de aanstaande Mario-film, zo laat Nintendo Europa op Twitter weten.

A #NintendoSwitch including a red Joy-Con pair, a download code for #SuperMarioOdyssey and a set of The Super Mario Bros. Movie stickers is available for a limited time, starting this month! Please check with your local retailer for information on current availability. pic.twitter.com/yYcPGHyLhj

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 6, 2023