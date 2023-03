Special | Fantavision 202X – Fantavision is een game die we moeten kennen van de PlayStation 2. Het was namelijk een van de launch games die op 24 november 2000 verscheen. Een thematisch perfecte game, gezien het allemaal rond vuurwerk draait en de launch van de PS2 best gevierd mocht worden. Die dag was dan ook een goed feestje! Nu zijn we inmiddels een paar generaties verder en kunnen we weer de avondhemel vullen met kleurrijk gespetter. Fantavision 202X is een heruitgave van de oude game met nog een extra feature erbij: het is ook te spelen met de recent verschenen PlayStation VR2. In deze special bekijken we of we de fles champagne erbij kunnen openen, of dat we het houden bij wat sterretjes.

Het laat zijn leeftijd zien

Wat is Fantavision? In kern is het eigenlijk een puzzelgame. Eén die qua concept erg simpel is, maar in de praktijk behoorlijk pittig kan zijn. Per ronde worden er vier vuurpijlen afgeschoten in verschillende kleuren: rood, blauw, groen en prismatisch. Met een laser kun je deze vuurpijlen ‘vangen’ en als je er drie of meer van dezelfde kleur bij elkaar hebt, kan je het detoneren. Hier zit een addertje onder het gras. Je kan namelijk niet de verschillende kleuren door elkaar heen selecteren. Nadat je een set hebt, kan je via de prismatische vuurpijl overschakelen naar een andere kleurenset aan vuurpijlen. Op deze manier kan je een waar spektakel aan vuurwerk creëren, wat er nog steeds erg leuk uitziet, jaren na dato.

De game is in de kern grotendeels hetzelfde gebleven. Je hebt dezelfde levels, de gameplay is onveranderd en het aan elkaar rijgen van de verschillende kleuren vuurwerk kan weleens een pittige opgave zijn. Soms wil je met een vuurpijl over zitten, zodat je moet wachten op een volgende lading. Als je te lang wacht, dooft die pijl, krijg je een misser en loop je punten mis in je high score. Gelukkig heb je hier en daar een power-up die als een extra bonus vuurpijl functioneert. Hierbij krijg je ook de optie om een Starmine te activeren. Het zijn de letters die het woord Starmine maken die je allemaal dient te detoneren, zodat je een bonussectie activeert. Hierin wordt het je erg gemakkelijk gemaakt, omdat je zoveel mogelijk dezelfde soort/kleur vuurpijlen afgeschoten krijgt.

Een belediging voor PlayStation VR2

Zo zou je kunnen denken: met zoveel kleur, diepe zwarten en grote omgevingen, moet het een onvergetelijke ervaring zijn met PlayStation VR2. Maar… niets is minder waar. Het begint al bij het opstarten van de game, waar je de optie krijgt om de game in VR-modus te spelen of normaal. Echter kun je niet meteen met de VR2-headset op aan de slag, omdat je via de Sense controllers de optie niet kunt selecteren. Je dient dus een normale DualSense controller bij de hand te hebben om de VR optie aan te zetten. Onhandig en eigenlijk onacceptabel. De weergave van de game in virtual reality is ook beschamend. Hoewel je midden in het level staat, zie je een duidelijk kader waar de gameplay zich in afspeelt. Dus in plaats van een overweldigende vrije omgeving, zie je een vierkant. Dit dwars door alles heen. Daarbij is het vuurwerk zelf erg dichtbij en door de lage resolutie ziet het er gewoon niet uit. Kortom, het is een ontzettend slecht uitgewerkte VR-modus.

Om het nog erger te maken, worden de unieke features van PlayStation VR2 ook niet benut. Zo heb je geen mogelijkheid om vuurwerk aan te klikken met behulp van eye tracking (zoals bij Rez Infinite wel kan) en ook zal de headset niet subtiel trillen bij een detonatie of het activeren van Starmine. Niks daarvan zit in de game. Je kunt wel de Sense controllers gebruiken als lasers om op deze manier het vuurwerk vangen. Het is alleen een raadsel waarom beide VR2 controllers continu een witte laser tonen, in plaats gewoon maar een. Het is namelijk vrij onhandig om met twee handen tegelijk te mikken. Je gebruikt voor de efficiëntie sowieso maar één controller, maar de game forceert je als een cowboy met twee lasers te spelen. Zeer storend voor de presentatie van de game en je kan dit ook niet uitzetten. Het is een regelrechte zootje en zeker geen game die aan te raden valt voor de VR-headset. Allesbehalve.

Een simpele remaster

Fantavision 202X is een remaster van een zeer oude game, waardoor het anno 2023 niet echt aantrekkelijk is om te zien, waardoor je geen grote grafische vernieuwingen mag verwachten (wel gewoon 4K op 60fps). Vroeger had je tussen de acht verschillende levels merkwaardige cutscenes met echte mensen, maar deze zijn niet meer aanwezig. Het is vooral anders, en dat heeft te maken met dat de Amerikaanse versie van Fantavision gebruikt is voor deze remaster. Dit betekent ook een andere OST dan je gewend bent van de PAL-versie. Erg jammer, want om nostalgische beweegredenen is dit een groot gemis. De toon en sfeer is door de Amerikaanse OST versie compleet anders, wat natuurlijk voor sommigen niet een probleem hoeft te zijn. Dat de optie voor beide OST’s niet in de game te vinden is, is eveneens een gemiste kans.

Conclusie

Vuurwerk in-game afsteken blijft een leuke bezigheid en zeker als je bekend bent met het origineel van Fantavision. Dan is het absoluut een feest van herkenning. Het zijn vooral de nostalgische redenen waarom je deze game nog eens wilt aanslingeren. Hoewel je zit opgescheept met de Amerikaanse versie waar deze remaster op is gebaseerd. Als je hier geen probleem mee hebt, ga je een mooie ‘trip down memory lane’ tegemoet. De extra VR-modus is echter om te janken. Het lijkt er gewoon als snelle extra ingebouwd te zijn zonder het echt te optimaliseren. Een onderdeel dat je maar beter kunt vermijden en dat is eeuwig zonde, gezien het concept zich leent voor een schitterende ervaring. Het maakt de prijs van € 29,99 bovendien erg discutabel als je alle negatieve zaken bij elkaar optelt.