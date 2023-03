LEGO is misschien wel populairder dan ooit en we zouden denken dat het een logische keuze is om het speelgoedmerk te combineren met de verhalen en personages van Disney. Daar dachten de twee bedrijven precies hetzelfde over en er zou een dergelijke game in ontwikkeling zijn. Volgens een rapportage van Nintendo Life zou de ontwikkeling echter stilletjes geannuleerd zijn.

Ditzelfde zou naar verluidt gelden voor een LEGO Guardians of the Galaxy-titel die in ontwikkeling zou zijn geweest bij TT Games, alsmede een mobiele port van LEGO Worlds en een non-LEGO shooter met personages van Warner Bros. Volgens het stuk van Nintendo Life zou de genoemde Disney titel verschillende, geliefde personages uit bekende universa bevatten, zoals Frozen, Toy Story en nog veel meer. De game zou verder op Diablo lijken en moesten spelers dus gaan dungeon crawlen.

In september 2022 lanceerde al iets dergelijks: Disney Dreamlight Valley van Gameloft. Er zouden binnen TT Games daarbij al problemen zijn geweest met de ontwikkeling en de game van Game4loft bezegelde het lot van het project. Een reden voor het stopzetten van de andere projecten is niet gegeven.