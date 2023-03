Er is al een lange tijd een strijd gaande tussen Microsoft en Sony aangaande de overname van Activision Blizzard. In eerste instantie ging het vooral over Call of Duty en gezegd mag worden is dat Microsoft op alle fronten water bij de wijn wil doen. Sony blijft zich echter verzetten tegen de overname en de aap komt nu enigszins uit de mouw.

Het is Sony niet per se om Call of Duty te doen, hoewel ze dat vaak als reden opgeven. Sony wil überhaupt niet dat Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. Zij zien de uitgever liever als een los bedrijf voortbestaan.

Dit zou Jim Ryan, president van Sony Interactive Entertainment, op 21 februari jongstleden tijdens de hoorzitting bij de Europese Commissie hebben gezegd. Dit zegt Lulu Cheng Meservey van Activision in een reactie op Tom Warren van The Verge.

“I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.”

Wat Microsoft dus ook probeert aangaande Call of Duty, het heeft toch geen zin. Hoe aantrekkelijk de deal ook mag zijn, Sony wil gewoon absoluut niet dat Activision Blizzard door Microsoft wordt overgenomen. De reden daarvan is ongetwijfeld dat dit een bedreiging kan zijn voor Sony’s dominantie op de gaming markt.