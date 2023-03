Heb je goed inzicht in het optimaal gebruiken van beperkte resources? Dan is War Hospital wellicht wat voor jou. In deze survival management-titel sta je aan het roer van een veldhospitaal, waar je met beperkte middelen zoveel mogelijk levens moet zien te redden.

War Hospital is een beetje te vergelijken met de game Paper’s Please. Je bent namelijk vooral bezig met het administratieve gedeelte van het veldhospitaal. Jij zult bepalen welke soldaten er gered worden en welke niet worden geholpen, omdat in jouw visie zij sowieso niet te redden zijn of enkel met de middelen die nodig zijn om meerdere andere soldaten te helpen.

War Hospital zal op 31 augustus uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De onderstaande trailer laat zien wat je van het spel kunt verwachten.