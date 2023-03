In 2021 rondde Microsoft de acquisitie van Zenimax Media af, waardoor de beschikbaarheid van Bethesda games op alle platformen twijfelachtig werd. Met de kennis van nu weten we dat Microsoft zich aan bestaande deals heeft gehouden en de exclusiviteit van toekomstige games per geval zou bekijken. Zo zullen Redfall en Starfield sowieso voorlopig exclusief beschikbaar zijn op de Xbox en pc, maar dit betekent niet per se dat alle Bethesda games altijd exclusief zullen zijn.

Journalist Stephen Totilo merkte via Twitter op dat advocaten van Microsoft in december lieten weten dat er momenteel drie Zenimax games in ontwikkeling zijn die exclusief zouden worden uitgebracht op de Xbox en pc. Toentertijd werd er vanuitgegaan dat dit ging om Redfall, Starfield en The Elder Scrolls 6, maar het lijkt erop dat dit mogelijk niet zo is.

Ongeveer twee weken geleden liet een Microsoft vertegenwoordiger weten dat het huidige plan is om twee aankomende ZeniMax games exclusief te maken, dit is er dus ééntje minder dan eind vorig jaar. Welke game dan precies is weggevallen is niet duidelijk, maar het gaat mogelijk om Hi-Fi RUSH. Dit zou echter ook betekenen dat The Elder Scrolls 6 waarschijnlijk geen onderdeel was van de drie games die in december werden genoemd.

Het valt te betwijfelen dat dit gelijk betekent dat The Elder Scrolls 6 ook op de PlayStation zal worden uitgebracht, maar het geeft wel de indicatie dat hierover nog geen vaste beslissing is genomen. Het is ook waarschijnlijk dat bij de cijfers die eerder door advocaten en vertegenwoordigers werden gecommuniceerd, games die na de eerste helft van 2023 worden uitgebracht buiten beschouwing zijn gelaten. Deze info werd namelijk gecommuniceerd ten behoeve van de acquisitie van Activision Blizzard, een hoger aantal zou mogelijk een negatief effect hebben op het doorgaan van de deal.