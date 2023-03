De president van Square Enix, Yosuke Matsuda, hoopt dat jullie naar de blockchain games van het bedrijf uitkijken. Die uitspraak heeft de president gedaan in een gesprek met investeerders. Hoewel de huidige staat van blockchain games weinig vertrouwen geeft, lijkt de vertrekkende Matsuda zich daar niets van aan te trekken.

Het blijft een aparte beslissing om hier maar op in te blijven zetten. Zeker gezien de onvoorspelbare cryptomarkt en het feit dat iedereen die wat met NFT’s of blockchain games te maken heeft automatisch persona non grata is. De eerste games moeten dit fiscale jaar nog uitkomen en dan zien we vanzelf wel wie er nu toondoof is geweest.