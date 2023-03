Cliff Blezsinski of CliffyB voor de echte kenners onder ons, heeft in de XboxEra podcast laten weten dat Gears of War 4 een first-person shooter had kunnen zijn. Volgens de ontwerper van de originele trilogie overwoog hij destijds om voor een nieuw perspectief te kiezen, al was het maar om de Locust in first-person met een kettingzaag te bewerken.

Uiteindelijk is hier niets van terecht gekomen, omdat Epic Games de Gears of War IP aan Microsoft heeft verkocht. De serie is daarna ondergebracht bij The Coalition, die na een remaster van het origineel, zowel deel 4 als deel 5 heeft gemaakt. Geen van die games heeft de bestaande formule verder uitgebouwd en waren uiteindelijk meer van hetzelfde.