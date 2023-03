Tijdens de aankomende BAFTA Game Awards zal er één prijs gereserveerd zijn voor Shuhei Yoshida. De PlayStation topman krijgt namelijk een Fellowship Award zo is aangekondigd door de organisatie.

Shuhei Yoshida kwam in 1993 terecht bij PlayStation en was tussen 2008 en 2019 de grote man van Worldwide Studios. Games waar hij in deze periode aan heeft meegewerkt zijn onder andere: SOCOM U.S. Navy SEALs, Jak and Daxter en Gran Turismo. Tegenwoordig is hij het hoofd van PlayStation Indies.

De beste man zal op 30 maart een BAFTA Fellowship Award krijgen. Dit is een prijs die is weggelegd voor mensen die belangrijk zijn geweest voor de gamesindustrie. Andere personen die Yoshida zijn voorgegaan zijn onder andere Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto en John Carmack.