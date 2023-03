Mensen maken fouten, hoe je het ook bekijkt. Zo ook de peperdure advocaten van Microsoft in het eindeloze ‘welles, nietes’ verhaal met betrekking tot de overname van Activision Blizzard. De advocaten proberen in hun pleidooi te benadrukken dat Sony eigenaar is van een aantal zeer succesvolle exclusives, maar brengen daarbij wel een keer de verkeerde man in spandex aan bod.

Ik bedoel, kom nou jongens. Iederéén weet toch dat Sony een aantal jaar terug een exclusieve Superman game heeft uitgebracht voor de PlayStation? Nee? Oh… Een typisch gevalletje “Use the force, Harry Potter” uit de mond van Gandalf. De held waar eigenlijk op werd gedoeld is natuurlijk Spider-Man. Die wordt dan ook meerdere keren genoemd in het betreffende document. Toch werd er op een plek per ongeluk ‘Superman’ geschreven.

Misschien heeft de schrijver van dit stukje wel een vorm van arachnofobie en probeerde op creatieve wijze duidelijk te maken dat Spider-Man zijn ‘kryptonite’ is.