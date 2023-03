We zitten alweer een stevige twee jaar in de huidige generatie en er is inmiddels genoeg gebeurd, niet alleen qua games, maar ook op het gebied van overnames. Terwijl Sony en Microsoft zitten te kibbelen over Call of Duty en we bij Nintendo toch al een poos zitten te wachten op de opvolger van de Nintendo Switch, wil ik het deze week graag hebben over een studio die op dit moment – en in mijn optiek – op de top van hun kunnen zit: Capcom.

De Japanse ontwikkelaar annex uitgever heeft het lang niet altijd makkelijk gehad. Ten tijde van de PlayStation 3 en Xbox 360 heeft het bedrijf weliswaar een aantal interessante games gemaakt, waaronder wat meer niche titels zoals Dragon’s Dogma en Asura’s Wrath. Echter was Capcom er ook niet vies van om er dubieuze beslissingen op na te houden. On-disc DLC was in diezelfde generatie een enorme trend en een praktijk waar Capcom maar al te graag aan meedeed, zo ook met de genoemde games Dragon’s Dogma en Asura’s Wrath. Street Fighter IV kreeg daarbij maar liefst vier console uitgaves, waarvan twee in één jaar tijd (2010, om precies te zijn).

Daarbij had Capcom ook te maken met een aantal games die toch tegenvielen. De reboot van Bionic Commando wist niet te overtuigen en datzelfde geldt voor het nieuwe IP Dark Void. DmC: Devil May Cry deed het verrassend aardig bij critici, maar de meeste fans konden de stijl van het Britse Ninja Theory niet waarderen. Resident Evil 6 is collectief uitgekotst en uitstapjes als Resident Evil: Operation Raccoon City hadden ze eigenlijk nooit aan moeten beginnen. Monster Hunter – hoewel populair in Japan – was er tevens nog niet in geslaagd om in het Westen het grote publiek te vinden.

Dat moest en zou anders, vond Capcom. Dat brengt ons meteen bij de eerste pijler waar Capcom op dit moment op teert: een stabiele technische fundering. Voor games uit de eigen stallen maakte men gebruik van de fantastische MT Framework engine en hoewel games daar fantastisch op draaide, was de koek wel ietwat op. Na de kritische teleurstelling van Resident Evil 6 is men daarom terug naar de tekentafel gegaan en heeft het de RE Engine (“REach for the Moon Engine”) in elkaar gezet en meteen gebruikt voor Resident Evil VII: Biohazard. De development tools maken het mogelijk om bijvoorbeeld met behulp van foto’s meer realistische beelden te creëren, samen met allerhande nieuwe grafische toeters en bellen.

Dat brengt ons naar het volgende punt: een duidelijke visie. Maximaal kapitaliseren op bekende franchises. Capcom brengt momenteel hit na hit uit voor Resident Evil, die over de afgelopen jaren meerdere nieuwe titels én succesvolle remakes heeft gekregen. Monster Hunter: World (nog wel een MT Framework-titel) was een enorme klapper voor de franchise, ook in het Westen, en heeft sindsdien een enorme uitbreiding gekregen met Iceborne en vervolg Monster Hunter: Rise. Devil May Cry 5 was een return to form en onder het bewind van meester Hideaki Itsuno één van de beste games uit de hele reeks. Dan staat er nog een nieuw deel van Street Fighter op ons te wachten. Het bedrijf is daarbij nog eens buitengewoon transparant over hun verkoopcijfers, via hun website zijn de aantallen te bewonderen en het is eigenlijk geen verrassing dat de lijst voor 80% gevuld is met games die na 2016 zijn gelanceerd.

Dat wil echter niet zeggen dat Capcom geen risico’s neemt. Zo zijn ze een groot voorstander van VR en hebben ze – als één van de weinige AAA-studio’s – Resident Evil VII: Biohazard en Resident Evil 8: Village reeds van gratis(!) VR-updates voorzien en op een later moment zal de remake van Resident Evil 4 eenzelfde behandeling krijgen. Daarbij zijn er de nodige nieuwe IP’s in ontwikkeling, Exoprimal en Pragmata. Tevens heeft Itsuno groen licht gekregen voor een vervolg op Dragon’s Dogma en men brengt met regelmaat nog kleinere games uit, bijvoorbeeld de Ace Attorney-reeks of een reboot van het uitermate pittige Ghosts ’n Goblins.

Dit alles brengt ons bij de stelling van deze week: Capcom zit op de top van hun kunnen en mag zich – op dit moment – zonder blikken of blozen tussen grootmachten als Nintendo, Rockstar en Naughty Dog scharen. Het zou natuurlijk goed kunnen dat games van Capcom je niks kunnen schelen en gaat jouw voorkeur toch uit naar een andere toko. Daarom zijn we uiteraard benieuwd wat jij op dit moment de allerbeste studio vindt en waarom.