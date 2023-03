Ubisoft zet vol in op de Assassin’s Creed franchise en daarom zijn er op dit moment meerdere delen in ontwikkeling. De eerstvolgende game die zal verschijnen is Assassin’s Creed: Mirage en nadien mogen we nog Jade, Red, Hexe en meer verwachten.

Red is een codenaam voor het deel dat zich in Japan zal afspelen en Insider Gaming heeft een paar nieuwe details over deze game ontvangen. Zo zul je als speler de keuze krijgen uit een samoerai en een shinobi, die beide met aparte speelstijlen komen.

De samoerai zou vrouwelijk zijn en de shinobi een Afrikaanse vluchteling, die zich bij de Creed heeft aangesloten. De focus qua gameplay zou op stealth liggen, waarbij Ubisoft Quebec een Splinter Cell/Hitman-achtige benadering op de game zou toepassen.

Dit komt met elementen zoals lichamen verbergen, je verstoppen in hoog gras en lichten uitschakelen zodat je minder opvalt. Klinkt dus als dat Ubisoft ook met dit deel bij de roots van de franchise blijft. Wanneer de game meer van zich laat zien is niet bekend.

Dezelfde website meldt tot slot dat de focus van Ubisoft tijdens de E3 op Assassin’s Creed: Mirage zal liggen. We zullen dan de eerste gameplay te zien krijgen en ook zal hier Assassin’s Creed Nexus worden aangekondigd, wat een VR-game is.