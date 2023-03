The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2: Retribution is nu beschikbaar voor de PlayStation VR2 en SteamVR, en bij een release hoort natuurlijk een trailer die je warm maakt voor het gebeuren. Dit is Skydance Interactive natuurlijk niet ontgaan en daarom hebben zij ons voorzien van een mooi filmpje.

Hierin krijgen we een kort overzicht van het verhaal en natuurlijk ontbreken de gameplaybeelden niet. Zo zien we de toerist omgaan met verschillende wapens, die variëren van een pijl en boog en een granaat tot een kettingzaag. Met andere woorden, voor elk wat wils. Bekijk zeker de onderstaande trailer vooraleer je zelf New Orleans bezoekt.