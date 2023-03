Eerder kon je al lezen dat Lies of P een releasewindow gekregen heeft in augustus 2023. Het Zuid-Koreaanse Neowiz steekt niet onder stoelen of banken dat het de inspiratie gehaald heeft bij Bloodborne voor het maken van de game Lies of P.

Dit zien we ook duidelijk terug in de nieuwe gameplaytrailer die de studio online gezet heeft. Mocht jij fan zijn van Bloodborne, dan kunnen we je ten sterkste de onderstaande trailer aanraden. Wie weet vind jij dan wel de volgende soulslike game die jou de komende tijd zal bezighouden.

Lies of P komt in augustus uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game zal ook vanaf dag 1 beschikbaar zijn via Game Pass.