Het ziet er steeds rooskleuriger uit voor Microsoft wat betreft de overname van Activision Blizzard. De Japan Fair Trade Commission heeft laten weten dat zij geen bezwaar hebben tegen de deal.

Toen Microsoft aankondigde dat zij Activision Blizzard over willen nemen, werd hier niet door iedereen positief op gereageerd. Het bedrijf die hier het meest op tegen is, is Sony en zij doen er alles aan om de deal niet door te laten gaan.

VGC meldt dat waakhonden van verschillende landen zich al enige tijd over de materie buigen en nu heeft de Japan Fair Trade Commission in een statement gezegd dat zij de deal goedkeuren. Volgens de JFTC zal de overeenkomst hoogstwaarschijnlijk geen extreme negatieve gevolgen hebben voor concurrenten.

“ We reviewed the transaction and reached the conclusion that [it] is unlikely to result in substantially restraining competition in any particular fields of trade”. We have notified the parties that the JFTC will not issue a cease and desist order, resulting in the completion of its review”.