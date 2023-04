We stappen vandaag de vierde maand van het jaar 2023 binnen en na drie mooie maanden ziet ook april er zeer degelijk uit. We mogen dan immers Ghostwire Tokyo op de Xbox Series X|S verwachten, maar ook Advance Wars, Dead Island 2 en Star Wars Jedi: Survivor.

Het is niet een hele volle maand, maar de titels die gepland staan om te verschijnen zijn zeker niet mis. Hieronder zoals altijd een overzicht van alle aanstaande releases die voor deze maand op het programma staan.

Week van 7 april

Everspace 2 (PS5/XSX/Pc)

Week van 14 april

Sherlock Holmes: The Awakened (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

GhostWire: Tokyo (XSX)

Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4/Switch/Pc)

Week van 21 april

Minecraft Legends (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Dead Island 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Switch)

Disney Speedstorm (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

The Pathless (XO/XSX/Switch)

Week van 28 april

The Last Case of Benedict Fox (XSX/Pc)

Star Wars Jedi: Survivor (PS5/XSX/Pc)

Tot zover alle bevestigde releases voor de maand april. Via de digitale verkooppunten komen er de komende weken nog wel meer games uit, voor die actuele releases raden we je aan de PlayStation Store, Xbox Marketplace en Nintendo eShop in de gaten te houden.

Ga jij nog een game of misschien wel meer games halen? Laat het hieronder weten.