Review | Nyxi Wizard – De Nintendo Switch is al jaren een waanzinnig populaire console en het hybride apparaat uit de Japanse stallen heeft al talloze controllers gekregen, zij het van derde partijen of van Nintendo zelf. De Joy-Cons zijn geliefd vanwege de versatiliteit, maar hebben ook een slechte reputatie gekregen vanwege de inmiddels beruchte driftproblemen. Fabrikant Nyxi had genoeg zien en besloot om de Joy-Cons in een andere doch bekende vorm te gieten: de GameCube controller van weleer. Of de Nyxi Wizard daadwerkelijk de moeite waard is, gaan we je in deze review vertellen.

Een moderne klassieker

Qua pakket heeft Nyxi het met deze controller betrekkelijk simpel gehouden. In de doos vind je natuurlijk naast de twee “Joy-Cons” een plastic frame waar je de controllers in kunt schuiven, samen met een enkele oplaadkabel en een kleine handleiding die je van alles vertelt over de functionaliteiten. De controller springt uiteraard meteen in het oog door de duidelijke inspiratie van de GameCube controller, inclusief het asymmetrische design van de analoge sticks en de face knoppen, met de grote A-knop in het midden die omringd is door de B-, X- en Y-knoppen, die ook nog eens verlicht worden (dit kun je natuurlijk ook uitzetten).

Daar zijn nog een aantal knoppen aan toegevoegd, waarvan de grote Turbo-knoppen onderop de controllers het meeste opvallen. Daarnaast zijn er naast de standaard Home-, screenshot- en de bekende plus/min-knoppen nog configuratie- en map-knoppen toegevoegd, die je kunt gebruiken om de extra backpaddles of zelfs hele macro’s te configureren. Tevens kun je de joy-stick rings vervangen, waarvan je één ronde en één octagonale set – voor de echte GameCube-feel – meegeleverd krijgt. De bumpers en ZL/ZR-triggers maken de controller af, helaas zijn de triggers in dit geval digitaal en dus niet ideaal voor genres zoals racers. Het gehele pakketje kost via de website van Nyxi zo’n €65,-.

Ligt lekker in de hand

Door het GameCube design is het geen verrassing dat de controller comfortabel is om te gebruiken. Door het middenstuk waar je de twee Joy-Cons inschuift, is hij net een slag breder dan de originele controller, wat fijn is voor mijn grotere handen, daarnaast is de D-pad tevens groter. De analoge sticks hebben beide een concave vorm, met een grovere textuur op de randen, zodat je wat beter grip hebt. Eén van de grote problemen van de standaard Joy-Cons is dat ze (mettertijd) last krijgen van stick drift, een euvel wat met de Nyxi Wizard tot het verleden behoort middels de zogeheten hall effect sensoren. Door deze sensoren raken de mechanieken elkaar niet aan en kunnen componenten dus niet slijten. Nadelen aan dergelijke sensoren zijn er eigenlijk niet en we vragen ons daarom ook wel af waarom andere fabrikanten niet naar deze technologie hebben gekeken.

In de inmiddels talloze uren die we in games als Metroid Dread en The Legend of Zelda: Breath of the Wild hebben gestoken, hebben we geen enkel moment last gehad van drift, nu kan het soms maanden duren voordat drift überhaupt optreedt en het is dus geen garantie voor de toekomst, maar de eerste indrukken zitten wel snor. De D-pad is eigenlijk verrassend goed door de lichte, clicky feedback en we konden zelfs de befaamde Shoryuken combinatie moeiteloos en consistent uitvoeren. De bumpers en triggers bieden eveneens de clicky feedback, hoewel de travel – met name van de bumpers – wel érg kort is en je daarom soms de knoppen per ongeluk in kunt drukken. Dat is deels iets om aan te wennen, maar we voorzien tijdens spannende potjes Smash Bros. Ultimate dat je hier lang niet altijd omheen kunt. Eenmaal in de Switch geschoven, wordt de handheld natuurlijk wel een stuk groter.

Waar de D-pad, bumpers en triggers juist licht op de tast zijn en dat klikkende gevoel geven, zijn de face knoppen wat meer aan de papperige kant, met meer travel en een minder duidelijk actuatiepunt. Dat geldt met name voor de A-knop en over het geheel zijn de twee vormen van feedback vreemde contrasten waar je op den duur aan went, maar we hadden liever gezien dat er over de hele controller hetzelfde tactiele gevoel wordt gegeven. De FR/FL-paddles aan de achterkant kun je mappen naar een knop of zelfs een hele macro, maar ze zitten qua ergonomie zo diep in de hendels verstopt, dat je er niet echt makkelijk bij kunt en zo het nut ervan een beetje vervalt. Je kunt de Nyxi Wizard overigens – net zoals met de standaard Joy-Cons – delen met een vriend of vriendin, maar door het design is dat niet echt een aanrader.

PC, batterij en andere features

Koppelen met de Nintendo Switch is een fluitje van een cent: schuif de controllers in de console, zet de console aan en de controllers, een paar tellen wachten tot ze gekoppeld zijn en je bent in principe klaar om te gaan. Voor de retro-fans is het echter ook mogelijk om de Nyxi Wizard met je pc te koppelen middels Bluetooth en dit is nagenoeg exact hetzelfde proces als met Nintendo’s eigen Joy-Cons. Aan de binnenkant van de rails van de controllers zit een pair-knop, die je kunt gebruiken om het proces te starten, even koppelen en je bent klaar. Omdat je alle functionaliteiten verder vanuit de controller regelt, heb je geen aparte applicatie waar je alles mee kunt inregelen. De ingebouwde gyrosensoren zijn overigens super en helpen een handje met het fijnstellen van je aim voor die ene headshot.

Ook rumble is aanwezig, die je naargelang je voorkeur nog kunt afzwakken en hoewel het niet in de buurt komt van Nintendo’s haptische feedback, doet deze functionaliteit prima z’n werk. Qua batterij mag je ongeveer 6-8 uurtjes aan speeltijd verwachten, wat geen fantastisch aantal is. Het opladen via de Switch kun je natuurlijk aangesloten aan de console doen, maar mocht je de controller enkel voor pc willen gebruiken, zul je twee USB-C kabels moeten hebben of ze om-en-om moeten opladen. Het is waarschijnlijk een keuze geweest om wat op de kosten te besparen, maar er is dus geen mogelijkheid om de controller op te laden via het plastic middenstuk, noch bevat het een extra accu om de speelduur nog wat te verlengen.