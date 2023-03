Volgende week verschijnt The Super Mario Bros. Movie in de bioscoopzalen. Liefhebbers van fysieke media zullen de film vanaf 6 juni ook op Blu-ray kunnen aanschaffen. Dat blijkt uit een recent lek van Twittergebruiker @nintendomerch, dat opgemerkt werd door Nintendo Wire. Specifiek ging het over de Power-Up Collector’s Edition van de film.

Deze editie bestaat uit een 4K-versie van de film, netjes verpakt in een steelbook met een karakteristieke Power-Up paddenstoel op de cover. De originele tweet werd inmiddels offline gehaald, net als zowat elke afbeelding van de editie zelf die na het lek op het internet gedropt werd. Dit alleen al duidt erop dat dit gerucht waarschijnlijk op waarheid berust.