Wo Long: Fallen Dynasty is al vanaf de release op Xbox Game Pass beschikbaar en blijkbaar is dat een groot succes geworden voor ontwikkelaar Team Ninja en uitgever Koei Tecmo. Die laatste heeft namelijk in een enquête aan fans gevraagd of er interesse is om meer games naar abonnementsdiensten zoals Xbox Game Pass en PlayStation Plus Extra te brengen.

Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, echter laat het wel zien dat de uitgever actief met het idee speelt. Wie weet kunnen we binnenkort wel aan de slag met de games uit series zoals Dead or Alive, Dynasty Warriors, Fatal Frame, Monsters Rancher, Ninja Gaiden en Samurai Warriors. Keuze genoeg, dus laat maar komen!